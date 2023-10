Nicht stumm bleiben: Kinderfragen über den Krieg beantworten

Als vergangenen Samstag Hamas-Terroristen Israel angriffen, unschuldige Frauen, Männer und Kinder niedermetzelten und verschleppten, war da nach der Schockstarre bei uns Erwachsenen das Bedürfnis groß, so viel wie möglich zu wissen. Natürlich rezipieren wir nicht unreflektiert in Gegenwart unserer Kinder, was da auf diversen Kanälen gezeigt wird. Trotzdem bekommen sie mit, dass etwas Schlimmes passiert ist, hören uns sprechen, sehen die Nachrichten im Fernsehen. Was tun wir also mit diesen Fragen?