Keine Disziplin

Bahnfahrt. Die selbst gestellte Aufgabe scheint bewältigbar: Während der Bahnfahrt in der Früh das Handy nicht in die Hand nehmen, nichts nachschauen, nichts spielen, nichts lesen, (nicht telefonieren). Das Ziel ist es, ins Narrenkastl oder in die Gegend zu schauen. Es gibt sie ja noch, die echte Welt. Bahnfahrt klingt lang, ist sie aber nicht. Insgesamt dauert es 25 Minuten, bis der Arbeitsplatz erreicht ist. Es sollte also möglich sein, das Telefon in der Tasche zu lassen.