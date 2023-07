Eine Hochzeit für das Fundamt

Urkundlich erwähnt. Verloren gehen kann vieles: Brillen in der U-Bahn, Geldbörsel im Lokal – und Heiratsurkunden wenige Minuten bis Stunden nach der Hochzeit. Wann genau lässt sich nicht mehr eruieren. Es ist schon im Bereich des Möglichen, dass die frisch Verheirateten in all dem Trubel dem Papier verlustig gehen. Und so beginnt am nächsten Tag die Suche nach dem Beweis, dass die Hochzeit wirklich stattgefunden hat. Es ist ein gutes Zeichen, dass das Paar gleich sucht. Wenn die Erkundungsrunde zu den Schauplätzen der Feier erfolglos ist, bleibt noch das Fundamt. Es gibt sie noch die ehrlichen Finder: Die Urkunde ist hier gelandet. Zur Not hätten die beiden hier im Grazer Rathaus noch einmal heiraten können.