Fünf Millionen Blumen und ein Sessellift damals, 55 neue Bäume und ein Radweg heute

1964 konnten die Wienerinnen und Wiener via Sessellift über Millionen Blumen schweben.

Es war das Jahr, indem die Internationale Gartenschau, besser bekannt als WIG64, erstmals in Wien abgehalten wurde. 29 Staaten in Europa beteiligten sich an der Veranstaltung, in Wien wurde dafür auf dem Areal der ehemaligen Müllhalde Bruckhaufen, der ehemaligen Militärschießstätte Kagran und der informellen Siedlung Bretteldorf ein 100 Hektar großer Garten angelegt.

Insgesamt wurden 5 Millionen Blumen, 2 Millionen Stauden, 500.000 Sträucher und 40.000 Nadelbäume gesetzt. Ein Jahr nach der Eröffnung der WIG64 wurde der neu angelegte Garten den Wienerinnen und Wienern öffentlich zugänglich gemacht: Der Donaupark war geboren.