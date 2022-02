Es pfeift, zischt, brummt, saust, knistert, summt oder rauscht

Ich habe seit Wochen einen heimlichen, lästigen, weil keineswegs stillen Begleiter an meiner Seite. Einen Stalker, der mich stets durch den Tag (und gerne auch in der Nacht) begleitet. Er ist dabei, wenn ich arbeite, auf die Toilette gehe, mit den Öffis fahre, lese oder esse. Ganz nah und somit ganz laut ist er immer dann, wenn es rund um mich herum ganz leise wird. Darf ich Ihnen vorstellen: mein treuer Wegbegleiter, der Tinnitus. Den habe ich mir aber nicht eingetreten, weil ich zu laut Musik gehört oder in der Disco neben dem Lautsprecher geschlafen habe. Auslöser für einen Tinnitus können nämlich auch seelische Kränkungen, Trennungen oder der Verlust einer geliebten Person sein. Oder Überarbeitung, Stress und Verspannungen im Nackenbereich. Meistens ist es eine Kombination aus verschiedenen Ursachen, die einen Tinnitus auslösen.

Warum ich Ihnen das erzähle? Nein, ich will kein Mitleid von Ihnen, sondern gezielt die Aufmerksamkeit auf diese Krankheit lenken. Denn alleine in Österreich geht man von etwa einer Million Menschen mit chronischen Geräuschen im Ohr aus. Fragt man im Freundeskreis nach, wird diese Zahl bestätigt. Bei einem Freund pfeift es seit zwei Jahren – es ist ein Abschiedsgeschenk seiner Ex-Freundin. Aktuell habe er den Pfeifton aber ganz gut im Griff. Bei einem anderen Freund pfeift es nicht, sondern es rauscht, so, als würde er ständig neben einem Wasserfall stehen.

Es ist nicht schön, wenn man die Stille nicht mehr hören, nicht mehr genießen kann, nie mehr ganz alleine ist. Der Tinnitus ist immer dabei, er macht, was er will. Eine Pille für die Stille gibt übrigens nicht. Weniger Stress und mehr Gelassenheit sollten aber helfen, sagen Ärzte. Leichter gesagt als getan. Denn der Stress sitzt einem schon wieder im Nacken: Deadlines, eMails, soziale Netzwerke … piiiiiiiiiiiiiiiiiep!