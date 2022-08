Es ist dein Projekt: Oder wie das Leben am Bau den Blick verändert

Ich lebe auf einer Baustelle. Seit fünf Jahren. Aber jedes Jahr trägt die Baustelle einen anderen Namen. Aktuell heißt sie: „Neugestaltung der Außenanlage“. Ja, das gibt es in Zeiten wie diesen noch: Bauarbeiter, die auch auftauchen. Und Baustellenpreise, die im November ausgehandelt wurden und im Sommer darauf nicht ihre Gültigkeit verloren haben.

Bevor Sie mich jetzt schimpfen, dass das ein Lobgesang auf Baustellen und Bauarbeiter am Land wird, hier der kleine Wermutstropfen: Eigentlich würde ich schon längst auf der „Neugestaltung der Außenanlage“ grillen. Weil eigentlich wäre sie seit Mai da, die Terrasse.

Aber als Bauherrin in Zeiten von Baustoff- und Fachkräftemangel wird man geduldig. Dieses Dasein als Bauherrin ist übrigens etwas Großartiges. Alle Bauarbeiter, und davon gab es in den vergangenen Wochen einige, reden einen prinzipiell mit „Chefin“ an. Kann man sich daran gewöhnen.

Und das Baugewerbe am Land hat sich sogar weiterentwickelt. Um nicht zu sagen emanzipiert. Wurde man in Bauherrinnen-Jahr Nummer eins noch ungläubig (und ungelogen) gefragt, ob man sich denn wirklich alleine eine Stiege bauen wolle – alleinstehende Frauen brauchen offenbar keine –, ist man in Bauherrinnen-Jahr fünf weit davon entfernt.

Geduldig werden von den Herren der Baustelle blaue Schnüre gespannt, damit sich die „Chefin“ vorstellen kann, was ihr der Polier vorher fünfmal versucht hat zu erklären. Überhaupt mag man, wie die Baustelle denkt. Denn sobald sich jemand Unbekannter nähert, sagt sie: Du, Chefin, da will wer zu uns. Da bekommt „Mach es zu deinem Projekt“ doch ganz viel Sinn.