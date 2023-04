Ein kleiner Schnitt für die Männlichkeit

Der P. hat’s gemacht – da hat’s zwar kurz ein bisserl wehgetan, aber jetzt ist er froh, dass er es hinter sich hat. Dann hat sich der M. getraut und dabei quasi nichts gespürt, dafür ist er jetzt umso entspannter. Nun liebäugeln E. und F. auch damit, aber sie zieren sich noch.

In der Theorie klingt es ja einfach: Ein kurzer Besuch beim Arzt und sie müssen sich keine Gedanken mehr über Verhütung machen. Die Familienplanung ist abgeschlossen, also wozu sich noch mit lästigen Themen wie der Pille oder der Spirale quälen – noch dazu, wenn die Partnerin das nicht mehr verträgt oder ihr sogar ärztlich davon abgeraten wird? Nebst Enthaltsamkeit sind Kondome eine Lösung, aber in langjährigen Beziehungen meist eher lästig als lustig.

Die Vasektomie – der kleine Eingriff beim Urologen, der das Problem löst – wird immer häufiger genutzt, aber meist erst dann, wenn im Freundeskreis schon jemand gute Erfahrungen gemacht hat.