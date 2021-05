Don-Aua-Radweg: Schmerzhaft, aber sehr schön

Absprung. Gefühlt schnell ist man in Orth an der Donau. Erstens ist hier ein schöner Ort, um an der Donau zu rasten. Zweitens eine Möglichkeit, die Tour zu beenden. Von hier aus geht die Fähre nach Haslau, wo Radler in die S-Bahn Richtung Wien einsteigen können. Absteigen und aussteigen? Trotzdem die Bequemlichkeit des schönen Stadtrads bereits merkbar nachlässt, heißt die Antwort: Nein. Noch nicht ahnend, dass ein quälender Umweg bevorsteht. Bei Eckartsau gibt’s eine Sperre. Die Umleitung ist 7 Kilometer länger als die Normalstrecke und geht durchs windige Marchfeld. Der Sattel wird immer spürbarer. Nur langsam nähert man sich der Donaubrücke und damit dem malerische Hainburg samt Spritzer oder Apfelsaft to go.

Abfahrt. Einmal die Füße in die erfrischend kalte Donau gesteckt, bevor die S-Bahn nach Wien geht. Spätestens hier verfestigt sich der Plan, ein Trekkingrad zu kaufen. So viel Platz muss im Keller sein.

Infos zum Radweg: www.donau.com; zum Nationalpark: www.donauauen.at; zur Fähre: www.faehre-orth.at