Der Wendepunkt: Der Sommer ist bald vorbei

Schnell. Von nun an geht’s bergab. „Am 15. August ist der Sommer zu Ende“, sagt ein Freund jedes Jahr spätestens ab dem 15. Juli mit einer unüberhörbaren Regelmäßigkeit. Wahrscheinlich will er daran erinnern, möglichst alles Sommerliche unterzubringen: An den See fahren, die Sommerbücher lesen, Grillen, Chillen und so weiter und so fort. Er hat recht mit seiner Hartnäckigkeit. Weil wie jedes Jahr ist noch nicht viel gemacht.

Beeilen. Es wird Chancen geben, die Dinge zu erledigen. Heute zum Beispiel. Es ist richtig heiß. Von Westen her wird es spätestens ab morgen gewittrig und kühler. Das mit dem 15. August hat also schon seine Gründe. In Italien gilt Ferragosto als der heißeste Tag und kennzeichnet den Wendepunkt des Sommers.

Genießen. Auch dass die Tage kürzer werden, macht sich bemerkbar. Auf die heimische Lebenswelt gemünzt: Der Lainzer Tiergarten in Wien macht ab morgen wieder früher zu. Allerdings nur um eine halbe Stunde. Die – nie gemachten – Abendläufe können somit absolviert werden. Das Schönbrunner Bad verlegt seine Sperrstunde gleich um zwei Stunden nach vorne. Wollen Sie bis 22 Uhr in diesem Bad Ihre Längen ziehen, müssen Sie das heute tun. Ein weiteres Zeichen zeigt, dass der Herbst nicht weit weg ist: Auf den Wiesen sind Spinnennetze zu sehen. Und, vielleicht das Wichtigste, die Tomatenernte beginnt. Viele Rezepte bieten sich an, um sie zu verarbeiten. Der Favorit: Jaja i pomidore – auf Kroatisch Eier und Tomaten. Ein Tipp aus dem Zeitmagazin. Für 2 bis 3 Personen brauchen Sie 1 Kilo Fleischtomaten, 4 Eier, Salz und Zucker.