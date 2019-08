Mehr Reiche braucht unser Land

Man kann es bis zum Millionär, wenn nicht sogar zum Milliardär schaffen. Siehe Dietrich Mateschitz ( Red Bull), Johann Graf ( Novomatic), Hans Peter Haselsteiner ( Strabag).

In Österreich aber ist Leistung verdächtig. Man denke nur an die Erschütterung in der SPÖ, als Kanzler Alfred Gusenbauer von einer „solidarischen Hochleistungsgesellschaft“ sprach. Dazu gesellt sich der Grundreflex des Österreichers, Reiche als Ganoven einzustufen, die es sich richten können.