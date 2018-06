Mehr gezielte, weniger willkürliche Zuwanderung

Der Internationale Währungsfonds hat diese Woche die mangelnde Integration von Immigranten in den österreichischen Arbeitsmarkt trotz robuster Wirtschaft getadelt. Können wir den Fachkräftemangel tatsächlich mit Zuwanderern ausgleichen? Teilweise sicher – aber einfach wird es nicht.

Denn ein Jugendlicher aus Gesellschaften, in denen die Religion über dem Staat steht, ist als Kellner schwerer einzusetzen, als die zahlreichen Ungarn, die in den westösterreichischen Hotels freundlich und fleißig ihren Dienst verrichten. Peter Friese, Inhaber des legendären Wiener Restaurants „Schwarzes Kameel“ erzählte kürzlich im KURIER über seine Erfahrungen mit manchen jungen Migranten: Die Burschen seien in den ersten beiden Lehrjahren „super“, aber „sobald sie um die 16 sind, beginnen die Probleme mit dem Frauenthema. Ich habe viele Frauen in Führungspositionen ... – die werden dann nicht mehr akzeptiert“.