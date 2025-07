Zunächst einmal das Wetter: Das war bisher ein Witz, aber nicht lustig. So viel geregnet wie in diesem Juli hat es seit Jahren nicht. Für das Wetter können wir alle nichts – oder sehr viel, wenn wir an dieser Stelle die große Kiste Klimawandel öffnen –, der Umgang damit zeigt aber ideologisch verbrämte Vorurteile. Geradezu selbstverständlich hat man allerorts Stimmen vernommen, die Wetter und Klima vermischen und uns weismachen wollen, dass die Erderwärmung eine Lüge sei. Ja, der Sommer ist bisher nur eine Behauptung, aber fest steht: Auch Wetterextreme sind auf unserem Mist oder unseren Autos gewachsen.

Vom Verbrenner zu einem anderen Dauerbrenner im bisher kalten Sommer: zur Debatte über die in Österreich im EU-Vergleich hohe Teilzeitquote. Auch hier spielt Ideologie eine enorme Rolle in der Bewertung. Es stimmt schon, dass manchen Menschen die sogenannte Work-Life-Balance (was für ein dummes Wort – als wäre work nicht immer Teil des lifes) wichtiger und wichtiger wird. Es stimmt aber genauso, dass die Quote deshalb so hoch ist, weil die Erwerbstätigkeit von Frauen gestiegen ist, stärker als etwa in Griechenland, das Österreich immer vorgehalten wird. Vielleicht hat also Teilzeit durchaus auch ihr Gutes, man muss es nur differenziert bewerten.