Von Sonne bis Regen: So wird das Wetter am Wochenende

Das Wetter am kommenden Wochenende ist weiterhin unbeständig. Ein Tiefdruckeinfluss bestimmt das Wettergeschehen und es kann mitunter auch kräftige Schauer geben, teilte die Geosphere Austria am Donnerstag in ihrer Prognose mit. Stabiles sonnigeres Wetter zeichnet sich demnach erst ab Mitte nächster Woche ab.