Hochwasser-Alarm: Salzach und Inn steigen nach starkem Regen

Nach starken Regenfällen in der Nacht zum Dienstag gibt es in zwei Bundesländern eine wegen Hochwassers angespannte Lage: In der Stadt Salzburg überschritt die Salzach die Warngrenze. In Schärding in Oberösterreich wurde Dienstagfrüh begonnen, den mobilen Hochwasserschutz aufzubauen.