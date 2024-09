Warnung vor der FPÖ: Ein Wahlkampf mit bekannten Mustern

Der Wahlkampf liegt nun fast hinter uns. Und wieder konnte man das ewig gleiche Spiel beobachten, das am Ende lediglich der Selbstvergewisserung einer Gruppe Gleichgesinnter dient: In diesen Kreisen ist es opportun, vor Wahlen den Nazi-Teufel an die Wand zu malen, um ein weiteres Erstarken der FPÖ zu verhindern – was meist das Gegenteil bewirkt. Somit erschien der Spiegel in seiner Österreich-Ausgabe mit einem gruseligen Kickl-Cover, besorgte Künstler starteten Aufrufe, und das Burgtheater kooperiert nun mit den „Omas gegen Rechts“.