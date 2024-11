Die nächste blaue Ohrfeige

Wien ist Reizwort

Wien ist derzeit ja das Reizwort in der steiermärkischen ÖVP. Landeshauptmann Christopher Drexler legte am Wahlabend jegliches steirische Selbstbewusstsein ab und machte allein die Bundespolitik für das Debakel verantwortlich. Er attackierte den Bundespräsidenten, weil dieser entgegen den Usancen nicht Herbert Kickl den Auftrag zur Bildung einer Regierung gegeben hatte. Gemeint hat er damit aber auch die Bundesregierung, weil er diese für die Missstimmung in der Bevölkerung verantwortlich macht. Dass auch hausgemachte steirische Probleme das Minus bewirkt haben, wollte er nicht gelten lassen. Was eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge ist.

„Seinen“ Bundeskanzler Karl Nehammer hat Drexler zwar nicht direkt attackiert, die Botschaft war aber klarerweise an ihn gerichtet. Bei keiner anderen Landtagswahl war die Regierungspolitik in Wien so in die Ziehung genommen worden, obwohl es zuletzt fast immer herbe ÖVP-Verluste gegeben hat. Für den türkisen Bundesparteichef wird die Arbeit damit nicht leichter. Neben dem Kunststück, mit so schwierigen Partnern wie der SPÖ und den Neos eine Dreier-Koalition zu bilden, muss er nun auch innerparteilich aufzeigen. Der Abrechnung von Drexler könnten bald auch Stimmen aus anderen Bundesländern folgen. Vor allem, wenn das ausverhandelte Regierungspaket in den Bundesländern keinen Gefallen findet. Das wird es auch nicht, wenn die drei Verhandlungsteams nicht endlich eine gemeinsame Erzählung finden, warum und wie sie Österreich wieder aufrichten müssen.