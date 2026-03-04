Schattenspringer gesucht

Es müssen alle über ihren Schatten springen und Dinge, die gestern noch tabuisiert waren, müssen zulässig werden“, richtet Fiskalratspräsident Christoph Badelt den Parteichefs der Dreierkoalition aus. „Das Interview“ mit Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger, das der ORF zur Hauptabendzeit am Dienstag ausstrahlt, vermittelt aber weniger Schattenspringer-Willen, denn das Gewahr- bis Gelangweilt-Sein, was der jeweils andere Parteichef sagen wird. Natürlich gebietet es die weltpolitische Lage, die Diplomatie auszuloben, auf das Leid vor Ort, die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge und die innerstaatlichen Bemühungen, Österreicher aus dem Kriegsgebiet wieder nach Hause zu bringen hinzuweisen. Zudem, die Tonalität dem Thema am Tisch, der so gar nicht zum Interieur des Bundeskanzleramtes passen will, anzupassen.

