Allein dass er kam, also dass Herbert Kickl in der ZIB2 ein Live-Interview gab, war für sich genommen schon eine Meldung. Immerhin hat es 783 Tage und mehr als 50 erfolglose Anfragen durch die Redaktion gedauert, ehe der Chef der stimmenstärksten Parlamentspartei wieder einmal ins Studio kam.

Anlass war das einjährige Bestehen der Dreier-Koalition und die Bilanz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Wie hat es Herbert Kickl nun angelegt? Staatstragend und dem Bild des „Volkskanzlers“ entsprechend, der er nach der nächsten Wahl ja sein will? Oder offensiv, wie es der Rolle als Chef der größten Oppositionspartei entspricht?

Letztlich war es ein wenig von beidem.

Was die Regierung angeht, sparte er nicht mit Häme. Die Koalition agiert für Kickl "überheblich“: "Man will sich nicht vorstellen, was diese Regierung täte, gäbe es die FPÖ nicht in der Opposition!“