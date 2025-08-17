Nach dem ORF-Aus von Robert Kratky: Keine Macht dem Online-Hass

Man muss weder Ö3 noch den ORF uneingeschränkt mögen, weder ein Fan des „Weckers“ noch freudiger Gebührenzahler sein, um von den Nebentönen von Robert Kratkys Abgang betroffen, wenn nicht gar verstört zu sein. Die in fröhlicher Oberflächlichkeit gestimmte Gute-Laune-Show ist vielleicht ein unerwarteter Kontext, um große Fragen der Gesellschaft zu erörtern. Dennoch: Hier zieht sich ein Mensch aus der Öffentlichkeit zurück, thematisiert dabei seine mentale und körperliche Gesundheit. Und das Ganze steht klar im Kontext einer politisch im Wahljahr 2024 gewollten Debatte über öffentliche Spitzengehälter – und des daraus erblühten brutalen Online-Hasses.

Es wäre ein Moment, um zur Besinnung zu kommen. Darüber nämlich, wie dringend dem Online-Mob die Macht über die Debatten entrissen werden muss. Es steht jedoch, mal wieder, zu befürchten, dass auch diese Gelegenheit ohne den geringsten Lerneffekt verstreichen wird. Ja, am ORF gibt es viel zu kritisieren und Kratkys Gehalt war immens hoch. In Zeiten rapide steigender Lebenshaltungskosten ist das ein hoch emotionales Thema. Man muss das debattieren und kann das kritisieren.

Dennoch muss man als Demokrat empört und erschrocken darüber sein, wie viele Menschen ihre Emotion auf derart eklatant unzivilisierte Art an einem Menschen abreagieren, wie das hier geschah. Und wie normalisiert das ist. Und wie sehr die Politik glaubt, diese Emotionen für eigene Zwecke nützen zu müssen. Denn das Bewirtschaften von Empörung ist das größte politische Erfolgsrezept unserer Zeit – auf allen Seiten. In den wichtigsten Ländern Europas, und Österreich, stehen jene, meist rechten Parteien in den Umfragen ganz vorne, die dieses Konzept perfektioniert haben. Was es dann heißt, wenn diese an die Macht kommen, sieht man in den USA und in Ungarn.