Zwölfeläuten: Was Türkis-Rot-Pink jetzt eigentlich verkünden sollte

Am 12. 12. 2024, also jetzt, sollten weitere Schritte zur Bildung einer türkis-rot-pinken Regierung bekannt gegeben werden. Was man so hört, wird man jedoch nichts Präzises hören. Das wäre bemerkenswert, denn gut Ding braucht manchmal Eile, diesmal besonders, weil es nicht besser wird, wenn das Parlament weiterhin zum Waschsalon für besondere Schmutzwäsche wird und die Wochen bis zu einer Einigung primär dafür verwendet werden, eigene Positionen abzustecken.

Dieses Land braucht dringend Reformen, darüber sind sich alle einig. Im Bereich der Semantik wird es schon schwieriger: Was sind eigentlich Reformen? Sind Reformen das hartnäckige Festhalten an eigenen Positionen sowie der Versuch, die Positionen der anderen aufzuweichen? Sind Reformen mittlerweile ein Marketing-Instrument (wir haben die größten, hurra!) – und im Prinzip soll alles bleiben wie bisher, zumindest für die eigenen Wähler? Sind Reformen ein Schritt nach vorne oder drei zurück in die „gute“ alte Zeit? Und was bedeutet nach vorne, wenn der Trend der Zeit Richtung Vergangenheit geht?