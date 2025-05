Waffenruhe in der Ukraine? Immerhin, es bewegt sich etwas …

Trump nähert sich den Europäern wieder an

Was jedoch die Hoffnung auf einen möglichen Waffenstillstand nährt, ist tatsächlich die Trendumkehr Trumps. Der US-Präsident nähert sich nach dem Frust über Putin wieder an die Europäer an. Er unterstützt diese in ihrem ebenfalls härteren Auftreten auf der Seite Kiews. Und er droht Russland weitere Sanktionen an, falls Putin erneut nur auf Zeit spielt.