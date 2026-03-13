ORF-Affäre: Medienpolitisches Nirwana in Österreich

Sollten wir nach dieser Woche noch immer über den ORF diskutieren? Naja. Klar ist: Die Affäre (und Intrige?) schadet allen Mitarbeitern des staatlichen Rundfunks und macht ihn leider zum Spielball der Parteien in diesem ORF-Wahljahr. Aber lasst uns doch ernsthaft über Medienpolitik (und ihr Versagen) reden. Ja, es braucht qualitätsvollen Journalismus mit seriös recherchierten Fakten, der auch Hochkultur- und „identitätsstiftenden“ Österreich-Geschichten Raum gibt, die sich am kleinen heimischen Markt vielleicht nicht rechnen. Weil der ORF nicht der Einzige mit solchen Inhalten ist und die Zeiten für ein „Rundfunkmonopol“ eigentlich Geschichte sind, könnte man einen transparenten Budgettopf für öffentlich-rechtlichen, politisch neutralen Journalismus schaffen.

Im Grunde würden ein einziger (aber werbefreier!) ORF-TV-Kanal, Ö1 und die Landesstudios reichen – der Rest kann privatisiert werden. Auch Ö3 unterscheidet sich ja kaum von Krone-Hit-Radio. Dennoch hat der ORF das Privileg, Rundfunkgebühren plus Werbegelder einkassieren zu dürfen. (Die BBC zum Beispiel ist werbefrei.) Die Blaue Seite könnte von den Verlegern „bespielt“ werden. Solange sie umfangreichen Gratis-Content bietet, ist es für private Medienhäuser schwer, ihre Digital-Abos in nennenswerte Höhen zu bringen. Der ORF nimmt mit seinen rund 700 Millionen garantierten Einnahmen der Konkurrenz schlicht die Luft zum Atmen weg.