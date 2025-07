Wie die Neos mit einer ORF-Reform für Irritationen sorgten

Das Thema war keine große Überraschung, weil diese Änderung schon im Regierungsprogramm angekündigt ist. Dass die Neos es so laut getrommelt haben, überraschte hingegen schon, weil eigentlich ist SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler für den Medienbereich und somit für den ORF zuständig. Aber höchstwahrscheinlich ist dieses unerwartet laute Trommeln den Misstönen innerhalb der Neos-Fraktion geschuldet, die beim Thema Messenger-Überwachung keine einheitliche Klublinie finden konnte. Es sollte eine pinke Duftnote hinterlassen werden, bevor das Thema im Herbst tatsächlich auf der Tagesordnung der Regierung steht. An der Abschaffung des Anhörungsrechts in den Landeshauptstädten wird die Koalition ja nicht vorbeikommen. Manche ORF-Rituale sind einfach nicht mehr zeitgemäß.

Irritiert sein muss man aber angesichts der Nebengeräusche, die Brandstötter bei so manchem Landeshauptmann ausgelöst haben soll. Alle haben gewusst, dass dieses kleine ORF-Reförmchen auf sie zukommen wird. Und wenn so ein Alleingang der Neos schon für Unruhe in den Bundesländern sorgt, was ist dann zu erwarten, wenn wirkliche Strukturmaßnahmen auf den Weg gebracht werden, wenn Kompetenzen zwischen Bund und Ländern entflechtet werden – verbunden mit Machtverlust.