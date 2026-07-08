Wechsel von ÖVP-Generalsekretär: Auf dem Schleudersitz

Mit Nico Marchetti hat die ÖVP einen Abgeordneten in ihren Reihen, der mit seiner gewinnenden Art das Bild der Türkisen aufhellt. Der Wiener, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, begegnet den meisten Menschen mit freundlicher Miene, versucht selbst bei den härtesten Auseinandersetzungen ein bestimmtes Niveau nicht zu verlassen und linientreu die Werte der Volkspartei vor sich her zu tragen. Trotz dieser für einen Politiker eigentlich atypischen Eigenschaften hat er es vom tiefroten Wiener Gemeindebezirk Favoriten bis in die Bundesparteizentrale geschafft.

Dort aber ist er jetzt als Generalsekretär gescheitert. Sein neuer Politstil reichte nicht, um der gesamten Partei zu gefallen. Er reichte vor allem nicht, um erfolgreich zu sein und die Umfragewerte der ÖVP wieder nach oben zu treiben. Dazu kamen die fehlende Achse mit den Landesparteien, was angesichts der ab Herbst 2027 bevorstehenden Landtagswahlen ein besonderes Manko dargestellt hat, und der fehlende verbale Bihänder, wenn es um die Abgrenzung gegenüber anderen Parteien gegangen ist. Schnitzer wie die vorzeitige Nennung von Clemens Pig als Wunschkandidat für die ORF-Wahl waren zusätzlich Wasser auf die Mühlen seiner innerparteilichen Gegner. Am Ende sah sich Kanzler und Parteiobmann Christian Stocker gezwungen, den Stecker ziehen, um die Chance zu wahren, mit neuem Schwung in den Herbst gehen zu können. Gelingen soll das mit Markus Gstöttner, der zuletzt mit dem Projekt Reformpartnerschaft betraut gewesen ist.