Mehr Mut, bitte

Von Frieden oder einem dauerhaften Ende des Krieges zwischen den USA/Israel und dem Iran ist die Welt noch einigermaßen entfernt. Aber die ersten Schritte sind gesetzt, und so wackelig sie noch sein mögen, lenken sie doch die Aufmerksamkeit vieler Menschen hierzulande wieder zurück auf eine Entwicklung, die als die schwierigste empfunden wird: die Zuwanderung.

Und ja, es handelt sich um Empfindungen, Sorgen, Ängste, Ärger – und nicht so sehr um Fakten. Denn die

Zahlen illegaler Migranten sinken seit Jahren, in der gesamten EU wurden heuer in den ersten fünf Monaten laut Grenzschutzagentur Frontex nur knapp 39.000 Übertritte registriert. In Österreich wurden 2025 rund 16.300 Asylanträge gestellt. Das ist der niedrigste Wert seit fünf Jahren und bedeutet einen Rückgang um mehr als ein Drittel gegenüber 2024.

Trendwende

Ein ganzes Bündel an Verschärfungen, Kontrollen und internationalen Maßnahmen hat die Trendwende eingeleitet – nur in den meisten Köpfen der Österreicher und Österreicherinnen ist sie noch nicht angekommen.