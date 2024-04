Migration: Trumpfquartett der Halbwahrheiten

Halbwahrheiten und Schreckgespenster

So lange der Weg auch noch ist, bis Europa tatsächlich gemeinsam und konstruktiv mit Zuwanderung umgeht, so vernünftig ist zumindest die Richtung, die man jetzt einmal eingeschlagen hat. Mit den Halbwahrheiten und Schreckgespenstern, mit denen man auf beiden Seiten des politischen Spektrums seit Jahren hantiert, ist man jedenfalls einer Lösung nicht näher gekommen. Dichtmachen, wie es Rechte und Rechtspopulisten so gerne versprechen, lassen sich die Grenzen Europas und des gesamten Westens nicht. Migration ist und bleibt eine Tatsache, die unsere Marktwirtschaften seit Beginn des Industriezeitalters begleitet, die immer ein entscheidender Faktor für den Erfolg dieser Marktwirtschaften war. Je besser wir lernen, mit Migration und den Menschen, die zu uns bringt, umzugehen, desto mehr profitieren wir auch als Gesellschaft davon. Und nein, mit dieser Migration ist nicht der Starchirurg aus den USA, nicht der Informatiker aus Indien gemeint, dem wir so gerne ein Rot-Weiß-Rot-Karte in die Hand drücken würden, sondern jene, die sich gestern wie heute ganz unten in unsere Arbeitswelt einreihen - legal, aber auch illegal, wenn wir ihnen keine andere Möglichkeit geben.