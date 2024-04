Von FPÖ-Chef Kickl bis Trump: (Kein) Katastrophenjahr

Das Katastrophenjahr 2024 ist zu einem Viertel um, und nix ist passiert – außer dass wir gestrichene Urlaubsflüge beklagen, weil das AUA-Bordpersonal zu Gehaltssternen abheben will; und wir staunen, wie ein paar Knallchargen der Spionagebühne Handys an Russland verkaufen konnten und ein Vorturner den ORF an die FPÖ. Patscherte Republik.

Aber jetzt wird’s ernst: In zwei Monaten wählt Europa eine neues Parlament, und es droht ein Rechts(populisten)ruck. Der wird sich in drei deutschen Bundesländern im September fortsetzen. Und in Österreich sagen alle Umfragen einem politischen Brunnenvergifter und selbst ernannten Volkskanzler den Wahlsieg voraus.