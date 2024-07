Schmerzhafter "Braindrain" bei der Volkspartei

Zuletzt ging es prioritär darum, was die Grünen im Abtausch bekommen. Offensichtlich keine Posten. Dem Vernehmen nach hat die ÖVP ihnen Zugeständnisse im Energiebereich in Aussicht gestellt – etwa beim Ausstieg aus russischem Gas, dem Biogasgesetz oder dem Energie- und Klimaplan. Ein guter Deal für die Grünen? Sollte es so kommen: definitiv. Diese Gesetze wären mehrere späte Prestigeerfolge für Energieministerin Leonore Gewessler, und zwar direkt vor der Wahl.