Tag der Abrechnung

Erst durch Fiskalrat wie Wirtschaftsforschungsinstitute , die für heuer ein Defizit von 3,7 % statt unter 3 % entsprechend der Maastricht-Kriterien und für 2025 gar von 4 % errechnen. Zahltag ist auch, weil nach der Nationalratswahl vor der heutigen Landtagswahl in Vorarlberg ist und den folgenden in der Steiermark (24.11.) und dem Burgenland (19.1.).

Die Neos warben vor der Wahl für einen schlankeren Staat – doch der wird auch wegen der Rezession so schnell nicht zu machen sein. So wie das pinke wie blaue wieder erfundene „Aufstiegsversprechen“ – wenn überhaupt – erst in Jahren erfüllbar sein wird. Den Grünen geht der Klimabonus verloren und niemand denkt an neue Steuern, außer sie und die SPÖ.

Die ÖVP will, „koste es, was es wolle“, ohne Kickl Kanzlerpartei bleiben, die SPÖ mit einem als geschwächt wahrgenommenen Andreas Babler wieder in der Regierung erstarken. Die Neos sehen nach elf Jahren Opposition das einmalige Zeitfenster gekommen, die Seiten zu wechseln. Die grüne Partei rechnet sich Chancen aus, bleiben zu können, und die FPÖ im Zweifel damit, dass eine Dreier-Koalition keine 5 Jahre halten wird.

Es bleibt nicht viel Zeit, denn die nächsten Prognosen kommen – wie das nächste Wahlergebnis am Sonntag und damit das Erwachen, das einer Ernüchterung gleicht und neuerdings „Rendezvous mit der Realität“ genannt wird.