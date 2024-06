Lasst Orbán den Rebellen spielen!

Die Empörung über all diese oft schon zur Kasperliade verkommenen Blockaden ist nur Wasser auf Orbáns Propagandamühlen. Für den ungarischen Premier zählt grundsätzlich nur die Innenpolitik. Hier muss er die von ihm konsequent unter Kontrolle gebrachten staatlichen und öffentlichen Institutionen verteidigen – auch gegen seinen ehemaligen Vertrauten Péter Magyar, der gerade eine Blitzkarriere als Oppositioneller hinlegt. Die EU ist für Orbán grundsätzlich eine Geldquelle, auf die er – ungeachtet aller politischen Muskelspiele – langfristig nicht verzichten kann.

Schmerzhaft ist also für ihn, wenn die Institutionen der EU sein Fehlverhalten mit finanziellen Maßnahmen ahnden. Da geht es nicht um politische Beurteilungen, sondern schlicht um die juristische Kontrolle ungarischer Regierungspolitik. Die EU besitzt ein differenziertes Regelwerk, und wenn Budapest nicht nach diesen Regeln spielt, gibt es Konsequenzen. Orbán kann sich einer harten Migrationspolitik gerne rühmen, wenn er aber die Grundprinzipien des Asylrechts nicht einhält, schreitet – wie vor wenigen Tagen – der EuGH ein und verurteilt Ungarn zu einer Strafe von Hunderten Millionen. So unaufgeregt, so sachlich und so konsequent muss die EU mit dieser Regierung und ihrem oft zweifelhaften Rechtsverständnis umgehen. Die Rebellenpose? Geschenkt!