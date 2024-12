Österreichs Politik fährt im Rückwärtsgang in die Zukunft

Und sie kommuniziert daher über alle politischen Lager hinweg alle Veränderungen als gefährlich. Das Problem daran ist, dass uns gerade die Welt in vielerlei Hinsicht um die Ohren fliegt – und man dem nicht mit den politischen Ideen aus der Mottenkiste Herr werden wird, sondern gemeinsame Visionen bräuchte. Man kann nicht im Rückwärtsgang in eine Zukunft fahren, die ganz anders sein wird als die Vergangenheit. Ob man das nun will oder nicht.

Dieser Realität muss man sich jetzt stellen, wenn man sie beeinflussen will. Die Koalitionsverhandler aber diskutieren weiter mit Inbrunst, ob es „neue Steuern“ braucht oder nicht. Eine absurde Themenverfehlung. Denn es steht nichts anderes als ein völliger Umbau des Steuersystems an, da die Einnahmen aus der Mineralölsteuer und, wegen der Automatisierung, aus den Lohnnebenkosten radikal zurückgehen werden. Man überbietet einander in kleinteiligem Stückwerk bei der Migration – die aber die grundlegendste Debatte überhaupt bräuchte, da sich an ihr die Zukunft der Demokratie entscheidet. Man tut auch so, als wäre der entscheidende Kampf immer noch der der armen Arbeiter gegen die bösen Reichen, während man längst bedingungslos kooperieren müsste, will man nicht gemeinsam untergehen.