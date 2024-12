Heikle Budget-Frage: Treffen der Parteichefs soll zu Klärung führen

Dieses Szenario ist vorerst kein Thema mehr. In einer Runde der Parteichefs von ÖVP, SPÖ und Neos soll am Donnerstag eine Klärung der heiklen Budgetfrage erzielt werden. Zur Vorbereitung fand am Mittwochnachmittag bereits ein Treffen mit Experten statt.

Wobei auch dieses Vorhaben – sinnbildlich für die gesamten bisherigen Koalitionsverhandlungen – von Unstimmigkeiten begleitet ist. Bei der SPÖ ging man am Mittwoch auf KURIER-Nachfrage fix davon aus, dass das Treffen am Donnerstag stattfinden werde. Weshalb man sich bei den Neos einigermaßen verblüfft zeigte. Habe man doch deponiert, dass Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag verhindert sei. So könnte das Treffen – trotz allen Drängens der SPÖ – erst am Montag stattfinden.