Ein Schweigen, das verunsichert

Es hätte auch keinesfalls einen politischen Beinbruch zur Folge gehabt, wenn in dem Zwischenbericht klar auf den Tisch gelegt worden wäre, dass man noch einige Wochen braucht, um zu einem tragfähigen Ergebnis zu kommen. Dafür hat die Mehrheit der Bevölkerung Verständnis. Für die Art und Weise, wie die Verhandlungen in der Öffentlichkeit präsentiert werden, nicht.

Da hilft es auch nicht, dass Karl Nehammer am Samstag in der neuen Folge seines Podcasts den Gesprächen attestierte, dass sie auf Kurs seien, und Meinungsverschiedenheiten nichts Besonderes sind. Zu diesem Zeitpunkt hatte bereits Andreas Babler auf sozialen Plattformen wie X seine Abrechnung mit der KTM-Pleite gepostet, um seine persönlichen Fans in der Partei zu befriedigen. Und sein Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim erklärte in einem Video den Klassenkampf zur Verhandlungsbasis. Dieser links-ideologische Zugang mag gerechtfertigt sein, wenn man sich im Wahlkampf oder in der Vorbereitung eines SPÖ-Parteitags befindet. Für Koalitionsverhandlungen ist das Gift. Vor allem, weil es den ÖVP-Wirtschaftsflügel in seiner Skepsis gegenüber einer Regierung mit der Babler-SPÖ bestärkt.