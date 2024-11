Orbán-Besuch in Wien als Inszenierung

Letztendlich wird es den Blauen gleichgültig sein, ob die Erklärung in einer Schublade oder in einem Archiv verstaubt. Sie haben mit dem Orbán-Besuch das erreicht, was sie wollten. Eine Inszenierung mit staatsmännisch wirkenden Bildern. Ein roter Teppich für den ungarischen Gast, ein Setting im Parlament, das Assoziationen mit Staatsbesuchen weckt, und am Ende noch die besagte gemeinsame Erklärung. Dazu noch verdeckte Sticheleien wie das Weglassen der EU-Fahne oder die Abkehr von der Usance, dass bei Staatsgästen im Parlament eigentlich alle Fraktionen eingeladen werden.

So saßen nur Herbert Kickl und seine engsten Vertrauten mit der hochrangigen ungarischen Delegation am Tisch. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat die Auftritte kraft seiner neuen Funktion möglich gemacht, war aber nur Nebendarsteller. Herbert Kickl war in erster Linie die staatsmännische Inszenierung seiner Person wichtig. Wenige Tage nach der Entscheidung des Bundespräsidenten, ihn nicht mit einer Regierungsbildung zu beauftragen. Das zeigte sein zufriedenes Lächeln beim Handschlag mit dem ungarischen Staatsoberhaupt.