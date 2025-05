Emotionaler Sieg für Österreich: Warum ESC-Held JJ ein Vorbild ist

Dank JJ erlebt das Land, zumindest kurzfristig, wieder eine Euphorie, für die zuletzt nur das Fußball-Nationalteam gesorgt hat, wenn auch in den Resultaten weit weniger erfolgreich. Diese Welle der Begeisterung für JJ, die seit Sonntagnacht über das Land schwappt, tut gerade in schwierigen Zeiten gut. Bestimmt können sich nicht alle unterschiedlichen Gruppierungen auf JJ verständigen, das muss auch nicht sein, Kunst darf polarisieren. Aber für das Selbstbewusstsein haben selbst solche vordergründig banalen Ereignisse großen Wert. Die Welt (ja, beim Song Contest schaut, im Gegensatz zum Skifahren, wirklich die Welt zu) hat Österreich einen Abend lang als musikalisch talentiertes, auf Qualität fokussiertes und auch weltoffenes Land wahrgenommen, das Liebe statt Hass predigt. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn man in Zeiten wie diesen eine liberale Grundhaltung ausstrahlt. Jahrelange (vor allem nach Schwarz-Blau I) hatte man bei den Votings das Gefühl, dass Österreich auch beim ESC sanktioniert werden sollte. Das ist erfreulicherweise vorbei.