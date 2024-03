Israel, Ukraine: Schuldumkehr zum Schämen

Die Schuldumkehr ist verbreitet. Auch in Sachen Ukraine. Der Westen müht sich noch um Unterstützung der überfallenen Nation, der Volksmund verlangt längst ein Nachgeben gegenüber Wladimir Putin – Motto: Jetzt haben wir lang genug an den Folgen des Krieges gelitten. Wir (!). Und jetzt hat sich auch noch Papst Franziskus aufgemacht, den Ukrainern den „Mut zur weißen Fahne“, also das Verhandeln mit Putin samt unerlässlichem Nachgeben, anzuempfehlen.

Nun wäre der Papst ein schlechter, fände er kraft seiner Berufung als Pontifex (= Brückenbauer) Krieg nicht übel. Aber er hat auch eine politische Rolle, bei allem was er sagt – und Putin hat’s ihm schon gedankt, indem er ihm zum Pontifikats-Jubiläum (11. Jahrestag) gratulierte, ihn „wahren und ehrlichen Verfechter des Friedens“ nannte.

Hat Franziskus schon einmal den Kriegsverbrecher Putin aufgefordert, seine Truppen zurück zu pfeifen, hat er den von Putin angeordneten zigtausendfachen Mord an Zivilisten, die Vertreibung von sechs Millionen, die mutwillige Zerstörung eines Landes beim Namen genannt?

Die Juden, die Amerikaner, der kapitalistische Westen sind an allem schuld – in der Ukraine so wie in Nahost. Eine einfältige, meist linke Blase gefällt sich in dieser simplen Schuldzuweisung und Schuldumkehr. Es ist zum Schämen.