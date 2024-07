Drohende Eskalation: Muss Israel einen Flächenbrand verhindern?

Ein paar Tage davor steuerten die vom Iran unterstützen Houthis im Jemen einen tödlichen Drohnenangriff auf die israelische Mittelmeer-Metropole Tel Aviv. Als Israel daraufhin den jemenitischen Hafen Hudaida in Brand schoss und schwor, die schiitische Miliz zu vernichten, schlug die Welt die Hände in Richtung Israel zusammen: Wie, um Gottes Willen, ist ein Flächenbrand zu vermeiden?

Die Flächenbrand-Sorge ist so alt wie der Krieg, den die radikal-palästinensische Hamas mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres ausgelöst hat. Damals wurden 1.200 Menschen grausam massakriert, rund 250 entführt – mehr als 100 sind immer noch, lebend oder tot, in der Gewalt der Terroristen! Die ein einziges Ziel hatten: Israel zur Gegenwehr zu provozieren (egal, wie viele palästinensische Zivilisten darunter zu leiden haben würden) und die Stimmung in der Welt gegen Israel aufzubringen.