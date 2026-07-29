Hitze als Bedrohung: Wir müssen jetzt dringend investieren

Im Sommer ist es für vieles zu heiß, im Sommer gibt es ein neues „Sommerloch“. Nicht, weil zu viele Menschen auf Urlaub sind, sondern weil die Hitze die Wirtschaftsleistung reduziert.

Dass der Klimawandel eine Herausforderung fürs Geschäft ist, haben Firmenlenker und Unternehmerinnen längst erkannt. Neu ist, dass die Erderwärmung, die heißeren Temperaturen, die Extremwetter-Phänomene und deren direkte Auswirkungen kein abstraktes Risiko mehr sind. Sie können auch nicht mehr in die ferne Zukunft verbucht oder in einer Nachhaltigkeitsabteilung (CSR) zwischengelagert werden. Sie sind spürbar, sichtbar und vor allem jetzt – da. Die Hitzewellen sind kein reines Umweltphänomen mehr, sondern eine reale Größe, die auf die Produktivität drückt. Nicht einmal die Schwimmbäder werden bei Extremhitze überlaufen.

Zahlen aus Deutschland zeigen es. Laut dortigem Arbeitsministerium kostet ein einzelner Hitzetag mit mehr als 30 Grad Celsius die Volkswirtschaft 431 Millionen Euro. Das Hauptproblem dabei ist der schleichende Verschleiß im Alltag: Ab 30 Grad sinkt die menschliche Leistungsfähigkeit kontinuierlich und mit jedem weiteren Grad um mindestens drei Prozent – macht zumindest satte 30 Prozent weniger Leistung bei 40 Grad Celsius. Wenn Lieferketten wegen Niedrigwassers unzuverlässig werden, Bahnschienen sich verbiegen, Baustoffe unbrauchbar werden, auf Baustellen nicht mehr gearbeitet werden kann, die Landwirtschaft unter Ernteeinbußen leidet, Gärtnereien exorbitanten Wasserverbrauch haben, man in Gastgärten nicht mehr sitzen kann, die Pflegedienste Alarm schlagen und Krankenstände im Hitzesommer nach oben gehen, betrifft das die Kernbilanz der Unternehmen.