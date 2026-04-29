Schon erstaunlich: Jeder Tweet, den Donald Trump absetzt, sorgt auf den Ölmärkten für größere Aufregung als die wahrlich nicht unerhebliche Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die OPEC zu verlassen. Die einst allmächtige OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder, verliert eines ihrer wichtigsten, wenn auch widerborstigsten Mitglieder – und das quittiert die Weltwirtschaft nur mit einem Schulterzucken?

Nur zur Erinnerung: Die OPEC ist jene Organisation, die der Welt in den 70er-Jahren einen gigantischen Ölschock mitsamt darauf folgender Wirtschaftskrise bescherte.

Der autofreie Tag

Nicht wenige Österreicherinnen und Österreicher werden sich noch an die Autos mit Buchstaben-Pickerl an der Windschutzscheibe erinnern, als es galt, wegen der Benzinknappheit in den Wintermonaten des Jahres 1974 einen autofreien Tag in der Woche einzuhalten.

Nie zuvor hatten die Scheichs am Golf größere Weltmacht als damals, als sie ihre Ölhähne nach Belieben auf- oder zudrehten, sprich als politische Waffe einsetzten. Diese gigantische Waffe wurde den arabischen Ölförderländern daraufhin bald aus der Hand genommen: Andere Staaten bauten ihre eigene Ölförderung massiv aus – siehe die damalige Sowjetunion, siehe die USA, sogar eine mögliche Abkehr von den fossilen Brennstoffen wurde angedacht.