Die Politik hat verloren

Gerade einmal 30 Minuten dauerte am vergangenen Donnerstag die Verhandlung zum Gastpatientenstreit zwischen Wien und Niederösterreich. Der Richter wies die Klage eines Weinviertlers, der Schadensersatz für die Abweisung an einer Klinik in Wien haben wollte, ohne viel Zögern ab. Dabei hatte sogar das Land Niederösterreich den Kläger juristisch unterstützt, um über diesen Weg die Bundeshauptstadt zu zwingen, in Zukunft Patienten aus den Bundesländern wieder die Möglichkeit zu geben, in Wiener Spitälern operiert zu werden. Immerhin müsste das laut dem Finanzausgleich, den auch Wien unterschrieben hat, möglich sein. Ist es aber nicht. Der Richter ließ sich auf diese Debatte gar nicht ein und setzte seinen juristischen Schlussstrich.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) machte danach kein Hehl aus seiner Freude über den Richterspruch. Diese Runde hat ihm in die Hände gespielt. Sein Gegenüber aus St. Pölten, Landesrat Anton Kasser (ÖVP), musste eher kleinlaut darauf verweisen, dass man jetzt mit dem Kläger den Schritt zum Verfassungsgerichtshof gehen werde, um so das restriktive Wiener Krankenanstaltengesetz zu Fall zu bringen.