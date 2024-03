Europäisches Bahnversagen

Die EU ist in vielerlei Hinsicht besser als ihr Ruf, aber nichts steht so sehr für das Scheitern hochfliegender EU-Pläne (und auch für die massiven Infrastrukturmängel Deutschlands), wie das schöne Stück Bayern, das man auf dem Weg zwischen Wien und Westösterreich durchqueren muss. Zusätzlich erzeugen deutsche Gewerkschaften mit ihrer Streiklust „italienische“ Verhältnisse (die es in Italien übrigens gar nicht mehr gibt).