Blassgrün ist keine politische Farbe: Wie die EU hinter Trumps Klimawende hertrottet

Auch in Europa wächst der Unmut über die grüne Politik der EU in den vergangenen Jahren. Der „Green Deal“, Prestigeprojekt der ersten Amtsperiode von Ursula von der Leyen, wird inzwischen auch als Bremsschuh für eine ohnehin unter Druck stehende europäische Industrie verstanden. Das gilt nicht nur für die Parteien am rechten Rand, wie die FPÖ und ihre europäischen Verbündeten von der Fraktion „Patrioten für Europa“, sondern auch für die bürgerlichen Parteien der Europäischen Volkspartei (EVP), also auch für die ÖVP.