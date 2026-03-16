Gründen in der EU: Eine verpasste Chance mehr

Die Idee ist gut und sollte für junge Unternehmen eine Reihe von Erleichterungen bringen. Eine einheitliche europäische Rechtsform, die Gründungen innerhalb von 48 Stunden vollkommen digital ermöglicht. Diese Woche will die EU-Kommission ihre konkreten Pläne für die EU Inc. präsentieren. Entwürfe dafür sind bereits durchgesickert. Viel deutet darauf hin, dass Europa neuerlich eine Chance verpasst. Denn das „28th regime“, also der 28. Rechtsrahmen, der neben den 27 nationalen Rechtsordnungen einheitliche Regeln u. a. für Gründungen und Kapitalmarktzugang von innovativen Firmen bringen soll, bleibt weit hinter den Erwartungen europäischer Gründerinnen und Gründer zurück. Zwar sollen sich in der EU gegründete Unternehmen innerhalb von 48 Stunden digital in ein EU-Register eintragen können, vieles unterliegt aber weiterhin nationalen Regeln. Das kann durchaus sinnvoll und notwendig sein, zieht man etwa die in der EU stark unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Voraussetzungen in Betracht.

Das sind aber auch nicht die drängendsten Probleme, die Start-ups in Europa haben. Sie beklagen vor allem den fehlenden Binnenmarkt und den mangelnden Zugang zu Kapital. Zumindest Letzteres könnte die neue europaweit geltende Rechtsform deutlich erleichtern. Wollen Geldgeber heute in junge Firmen in anderen EU-Ländern investieren, müssen sie unterschiedliche nationale Besonderheiten berücksichtigen und sich mit dem jeweiligen Rechtsrahmen vertraut machen. Viele Start-ups in Europa gründen deshalb mit der US-Rechtsform Delaware Inc. Die sieht standardisierte Formulare für Investments vor. Damit können kleinere Beteiligungen rasch erledigt werden. Sie dienen auch als Ausgangspunkt für Finanzierungsrunden und sparen viel Zeit bei Verhandlungen.