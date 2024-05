Palästina-Anerkennung: Empörend

Denn das ist der Ausgangspunkt der jetzigen Lage in Israel, den besetzten Gebieten und dem Gazastreifen: Der Überfall der Hamas-Mörderbanden vom 7. Oktober, als radikalislamische Kämpfer im Süden Israels 1.170 Menschen – Frauen, Alte, Babys – erschossen, verbrannten, köpften, vergewaltigten und 252 Menschen verschleppten, von denen sich immer noch 124 in palästinensischer Gewalt befinden. Das wird nun belohnt?

Es gibt drei Voraussetzungen für eine Staatsanerkennung: das Vorhandensein eines geografischen Gebietes; ein Staatsvolk; und eine Staatsgewalt, im Idealfall ein Rechtssystem und eine stabile Regierung, die die effektive Gewalt ausübt.

Unabhängig von den Wurzeln und der Geschichte Israels, dem ursprünglichen Teilungsplan und den seither folgenden Kriegen: Im Gaza-Streifen hat die auch von der EU und den USA so benannte Terrororganisation Hamas die effektive Gewalt inne. Ihr erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels („from the river to the sea“). Dafür nimmt sie auch die eigene Bevölkerung als Geiseln und ihre Tötung gerne in Kauf – die inzwischen Zehntausenden Toten bei den israelischen Operationen im Gazastreifen nutzen dem Zweck der Terroristen.

Und just jetzt wird Palästina anerkannt? Warum nicht auch Katalonien in Spanien oder La Réunion weg von Frankreich?