Ein Anschlag auf unser Zusammenleben

Der Anschlag von Magdeburg stellt tatsächlich den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auf die Probe. Wie geht man damit um, dass es keine wirklich sicheren Orte mehr gibt? Wie kann verhindert werden, dass nur noch Misstrauen und Angst unser Zusammenleben bestimmen? Wie kann es gelingen, dass diesem Fall nicht mit jenen Vorurteilen und Verschwörungstheorien begegnet wird, die bereits auf verschiedenen Social-Media-Plattformen kursieren, sondern mit den Fakten, die die Ermittlungen am Ende des Tages ergeben werden? Und wie wird angemessen und vor allem konsequent darauf reagiert?

Diesen Fragen muss sich angesichts der Tragödie nicht nur das schwer getroffene Deutschland stellen, ähnlichen Fragen müssen auch die österreichische Politik begleiten, wenn es um den Zusammenhalt in der Bevölkerung geht. Der ist angesichts der Migrationsbewegungen und nicht zuletzt durch die Verwerfungen in der Corona-Zeit sehr brüchig geworden. Und so mancher politische Zündler hat seine Freude daran, diese Spaltung in der Gesellschaft noch weiter voranzutreiben.

In Wien verhandeln derzeit ÖVP, SPÖ und Neos. Entgegen aller Unkenrufe haben sie sich auf die Sanierung des Budgets geeinigt. Und damit den Pfad zu einer türkis-rot-pinken Regierung gelegt. Wenn sie Österreich tatsächlich in eine gute Zukunft führen wollen, müssen sie auch ein weiteres Versprechen einlösen: eine Koalition der Mitte zu sein. Da muss der Kampf gegen den Hass und für den Zusammenhalt in der Bevölkerung eines der obersten Ziele sein. Ohne ideologische Fantastereien, mit einem realen Blick auf den Zustand der Gesellschaft.