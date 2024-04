Retro, aber aktueller denn je: Du kleiner Spion

Er brachte es auf den Punkt, wie in Österreich das Thema Geheimdienst und Spionage damals öffentlich gesehen wurde: als ein Spiel der Männer im Trenchcoat und mit schwarzer Sonnenbrille.

Eine Zeit lang ist ihnen dieses Instrumentalisieren von Politik, Justiz und dem Geheimdienstapparat auch gelungen. Beim U-Ausschuss über den ehemaligen Verfassungsschutz BVT ließ sich ein FPÖ-Abgeordneter von Egisto Ott Fragen formulieren. Die Hausdurchsuchung im Gebäude des BVT am Rennweg in Wien fußte auf einem Konvolut von Anschuldigungen, das von diesen Kreisen verfasst worden war.

Das alles ist nicht bloß eine Spionage-, das ist bereits eine Staatsaffäre. Auch wenn in der Öffentlichkeit derzeit noch die hohen Gagen im ORF die Diskussion dominieren. Dass die Handys von drei hohen Mitarbeitern des Innenministeriums in Moskau landen, zeigt nicht nur, wie sorglos in manchen Bereichen agiert wird, sondern auch, wie verwundbar unser System ist.

Auch wenn vielerorts gerätselt wird, was die Russen auf diesen Handys eigentlich finden wollten. Es zeigt auch, wie wir in der Vergangenheit zu offenherzig mit dem russischen Staatsapparat umgegangen sind. Und wie sehr das die Gegenseite ausgenutzt hat.

Das BVT ist mittlerweile Geschichte, mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN, wurde der österreichische Geheimdienst neu und viel effektiver aufgestellt. Dennoch muss jetzt wieder in der Vergangenheit gekramt werden. Ganz tief.