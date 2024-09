Die Flut geht, die Häme-Flut bleibt

Das lässt extreme bzw. nicht staatstragende Kräfte wachsen. Im Grunde kann man davon ausgehen, dass unsere Volksvertreter – männlich wie weiblich – im Allgemeinen keine herzlosen Zyniker sind und alles in ihrer Macht Stehende tun wollen, um den Flutopfern zu helfen. Ja, natürlich werden wie nach der Corona-Pandemie viele Betroffene das wütende Gefühl haben, buchstäblich im Regen stehen gelassen worden zu sein. Aber Politikern pauschal zynisches Kalkül zu unterstellen, ist primitiv und demokratiezersetzend.

Landeshauptleute und Bürgermeister sind, wenn es in ihren Bereichen zu Katastrophen kommt, Krisenmanager. Es ist daher völlig in Ordnung, wenn sie sich in den Einsatz stellen, in welcher Kostümierung auch immer. Vom Bundeskanzler erwartet man in so einer Situation Umsicht, Koordination und staatsmännische Auftritte. Und wenn jemand Besen oder Schaufel in die Hand nimmt, ist es der (nicht immer geglückte) Versuch, Volksnähe statt Abgehobenheit zu beweisen. Na und? Da sind jedenfalls Briefe, in denen vor schwarz-blauem „Pensionsraub“ gewarnt wird, zynischer. Genauso wie giftige politische Schuldzuweisungen zur Katastrophe. Alle staatlichen Stellen und Tausende Helfer haben sich bemüht, noch größeren Schaden abzuwenden. Es war jedenfalls ein Weckruf in vielerlei Hinsicht. Auch einer zur politischen Kultur.