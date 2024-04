Der schmale Grat der breiten Mitte

Das ist gewiss ein genereller Trend, aber er lässt sich eben auch in Österreich beobachten und insbesondere an den Parteichefs von FPÖ und SPÖ festmachen. Herbert Kickl ist vielleicht inhaltlich nicht rechter als Haider oder Strache, aber deutlich aggressiver und destruktiver; und Andreas Babler ist mit Sicherheit der am weitesten links stehende SPÖ-Chef seit sehr langer Zeit.

Während indes die Stärkung des rechten Rands auch quantitativ in den Umfragen ihren Niederschlag findet, hält sich der Zulauf zur SPÖ einstweilen noch in Grenzen.