Der KURIER, ein Stück Österreich

Der KURIER als Teil von Österreich und umgekehrt – wie ist das zu verstehen? Gegründet wurde er als Wiener Kurier unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, von der amerikanischen Besatzungsmacht, allein das schon sehr österreichisch. Neu gegründet wurde er 1954 von heimischen Wirtschaftstreibenden (darauf beziehen wir uns heute), ein Jahr vor dem Staatsvertrag – auch dieser Schritt in die Unabhängigkeit durch und durch österreichisch. In den Jahren des Wirtschaftswunders ging es mit beiden bergauf, mit dem KURIER und mit Österreich. Einige der klügsten Köpfe des Landes schrieben für den KURIER – von großen Journalisten wie Hugo Portisch bis hin zu bedeutenden Künstlern wie H. C. Artmann, Friedrich Torberg oder Helmut Qualtinger. Auch politisch eint den KURIER so manche Haltung mit Österreich: Wir waren immer stolz auf dieses Land und seine Regionen, schauten aber auch stets über die Grenzen – Föderalismus plus, wenn man so will. Österreich und der KURIER: ein kleines Land/Medium im internationalen Vergleich, das sich aber um Diplomatie, Miteinander und Vermittlung bemüht; das versucht, humanitäre, soziale Ansprüche mit einem liberalen Wertekatalog zu verknüpfen. Der KURIER war bei aller Heftigkeit der Debatten stets konsens- und lösungsorientiert wie die ganze Republik. Jetzt werden die Karten wieder neu gemischt – und der KURIER wird kritisch berichten, nur dem Wohl des Landes verpflichtet.

Was den KURIER weiters mit Österreich verbindet: ein hoher Qualitätsanspruch; Seriosität; Weltoffenheit; Verlässlichkeit (eine im Vergleich zu dauererregten sozialen Medien positive Entschleunigung, auf die wir stolz sind); Zukunftsorientiertheit mit Retro-Liebe; und manchmal auch ein guter Schmäh, selbst in ernsten Momenten. Feiern Sie mit uns, stoßen Sie mit uns an, lachen Sie mit uns, freuen Sie sich mit uns! Es ist auch eine Art Familienfest.