Ohne Schaum vor dem Mund

Die Befragungen selbst boten weniger Stoff für politische Aufreger. Es war zwar sehr spannend, was da alles rund um René Benko, seine Unternehmungen und den Umgang mit Steuern auftauchte, es war aber alles weit von jenen politischen Untergriffen entfernt, die die beiden U-Ausschüsse davor – Ibiza und ÖVP-Korruption – dominiert hatten.

Das lag sicherlich am Anwalt der Republik, Wolfgang Peschorn, der zwar nicht mit Kritik sparte, aber immer sehr klar und korrekt antwortete. Das lag aber auch an Verfahrensrichterin Christa Edwards. Die Juristin hat eine sehr aktive Rolle eingenommen und war klar in ihren Ansagen, wenn sich Fraktionsvertreter nicht an den Rahmen des Untersuchungsgegenstands orientiert haben. So wurden Fragen zu einer Postenbesetzung im Finanzamt Braunau nicht zugelassen, weil das mit der COFAG nichts zu tun hat.